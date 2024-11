Longe do topo: Cascavel divide posição 100 dos municípios mais transparentes do Paraná

Cascavel – O município de Cascavel é apontado como uma das melhores cidades do Brasil para se viver. No entanto, quanto o tema é transparência pública, o Município não consegue chegar ao topo do ranking nem entre os municípios do Paraná. É isso o que mostram os dados do Índice de Transparência da Administração Pública de 2024, divulgado pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná). O orgão verifica, de forma consistente, a qualidade dos portais da transparência mantidos pelos órgãos públicos estaduais e municipais paranaenses ao longo dos últimos anos.

100ª posição no ranking

De acordo com os dados, apesar de avanços em transparência pública, a Prefeitura de Cascavel ocupa apenas a 100ª posição no ranking do ranking dos municípios mais transparentes do Paraná. Posição que divide com o município de Arapoti, cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, localizado entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. Embora tenha melhorado o índice em relação ao ano anterior e conquistado um índice de 93,27%, ainda há um longo caminho para Cascavel percorrer para alcançar níveis de excelência como outros municípios do estado. Como é o caso de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Mercedes, entre outros que dividem a primeira colocação no ranking do TCE.

Cascavel apresentou um crescimento de 4,82% em relação ao índice de 2023, consolidando-se no nível Ouro do ITP. No entanto, enquanto cidades como Paranaguá, Londrina e Guarapuava alcançaram o status Diamante. O atribuição é reservada aos portais que atingem 95% ou mais no índice, Cascavel não conseguiu ultrapassar essa marca.

De acordo com os dados, entre os dez maiores municípios do Paraná, Cascavel se vê superada por administrações como Guarapuava (98,58%), Ponta Grossa (96,28%) e Maringá (98,41%). Estas três estão no topo do ranking de transparência.

Câmara Municipal

Já entre as câmaras municipais, Cascavel obteve 94,08%, desempenho superior à média estadual (76,72%), ocupando a 78° posição entre os 399 municípios do Paraná. A variação do avanço do índice de transparência da Câmara de Cascavel de 2023 para esse ano foi de apenas 0,48%.

TCE analisou 397 portais de prefeituras e 389 de câmaras

O TCE-PR avaliou 786 portais municipais – 397 de prefeituras e 389 de câmaras de vereadores. Além daqueles disponibilizados pelos órgãos estaduais – Governo do Paraná, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa e o próprio TCE-PR.

Na área estadual, o levantamento apontou os seguintes índices de transparência: Defensoria Pública, 66,96%; Ministério Público, 71,38%. Tribunal de Justiça, 78,44%; e Governo do Estado, 94,96%, número que rendeu o certificado Ouro ao Poder Executivo.