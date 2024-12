ITCMD é pauta de sessão extraordinária da CCJ

Na mesma linha, o projeto também isenta veículos movidos a hidrogênio. Já a alteração em relação ao ICMS pretende limitar os valores fixados a título de multas punitivas em 100% sobre a totalidade ou sobre a diferença do imposto objeto do lançamento de ofício. Segundo o governo, o ajuste contribuirá para evitar demandas judiciais e acarretará em economia aos cofres públicos.

O projeto de lei 730/2024 altera as Leis nº 11.580/1996, que dispõe sobre o imposto sobre ICMS; nº 14.260/2003, que estabelece normas sobre o tratamento tributário pertinente ao IPVA; e nº 18.573/2015, que dispõe sobre o ao ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos). Além da isenção no IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas, o texto também adiciona novas categorias de isenção do IPVA, isentando do imposto de ônibus, micro-ônibus e caminhões movidos exclusivamente a gás natural. Neste item, o Palácio Iguaçu recuou da cobrança de IPVA para veículos aquáticos e aéreos.

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa do Paraná vai ser reunir de forma extraordinária na segunda-feira (09), às 13h30. Entre as propostas previstas na pauta de discussão está o projeto do Poder Executivo que isenta proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas do pagamento do IPVA . A sessão da CCJ foi convocada pelo presidente, deputado Tiago Amaral (PSD). A reunião ordinária da terça-feira (10) será realizada às 8h30 devido ao adiantamento da sessão plenária, às 9h30.

O Governo do Paraná acaba de divulgar números relacionados à arrecadação do primeiro semestre do ano envolvendo o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Foram entregues no período 39.145 declarações, gerando uma arrecadação total de R$ 524 milhões. Na edição do fim de semana, o Jornal O Paraná mostrou a mobilização da SRO […]

PARANÁ – O Governo do Estado encaminhou nesta segunda-feira (2) à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) o Projeto de Lei que isenta os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Se aprovada, a proposta vai beneficiar mais de 732 mil proprietários em todo Estado já a partir […]

Outros projetos

Também estão previstos na pauta dois projetos de lei do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) promovendo alterações nas tabelas de custas judiciais e extrajudiciais. O projeto 744/2024 altera o Valor de Referência de Custas Judiciais (VRCJUD) para os atos judiciais e os valores das tabelas do regimento de custas. Já o projeto de lei 745/2024 altera o Valor de Referência de Custas Extrajudiciais (VRCEXT) para os atos extrajudiciais e os valores das tabelas do regimento de custas. De acordo com o texto, a recomposição proposta para as custas relativas aos serviços judiciários corresponde ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre outubro de 2023 a setembro de 2024.

G7 pede retirada de item

Entidades do setor produtivo paranaense que integram o ‘G7’ pressionam o Governo do Estado e também o legislativo para que o item que trata do ITCMD seja retirado do projeto de lei, para que a questão possa ser debatida com mais profundidade, dialogando com todos os setores produtivos afetados.

Para o G7, essa medida terá forte impacto sobre o setor produtivo do Paraná, afetando diretamente os ativos produtivos do estado, produtores rurais e empresas familiares, de todos os segmentos econômicos, que serão penalizados com aumentos expressivos de impostos em qualquer processo de sucessão.