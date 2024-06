Itaipu assina convênio para elaborar projeto o Anel Viário de Cascavel

A Itaipu Binacional vai promover na sexta-feira (7), na Câmara de Cascavel, evento que dará início ao convênio para a execução do projeto de viabilidade técnica do Anel Viário de Cascavel. O projeto começou a ser desenvolvido ainda em 2022 pela Itaipu Binacional, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, o então diretor-geral brasileiro Anatalício Risden Junior, chegou a se reunir com prefeitos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e empresários da Acic (Associação Comercial e Industrial e Cascavel), para receber a demanda.

Naquela oportunidade, foi apresentado ao então diretor geral da usina um estudo para a construção de um Anel Viário para interligar rodovias que passam por Cascavel. O município havia realizado o estudo da obra e solicitou à Itaipu auxílio para desenvolver os projetos finais de engenharia.

Agora, o projeto já no papel foi apresentado. O objetivo da iniciativa é viabilizar um Anel Viário no entorno de Cascavel, ligando todas as principais rodovias que passam pela cidade. Serão dois novos contornos a serem construídos: o Contorno Norte, que ligará a BR-277, passando pela BR-369 até chegar à BR-467; e o Contorno Sul, que ligará a BR-277, próximo ao Contorno Oeste, passando por fora da cidade, atrás dos bairros Faculdade e Cascavel Velho, até chegar à BR-277, saída para Curitiba. Os dois novos contornos, juntamente com o já construído Contorno Oeste, formariam o Anel Viário de Cascavel.

O custo estimado para a obra ultrapassa R$ 600 milhões. De acordo com o projeto, a ideia é reduzir o tráfego pesado no centro da cidade, que também deve ter outros efeitos, como contribuir para a segurança viária, reduzir os tempos de deslocamento e melhor a qualidade de vida dos moradores, além de facilitar a logística e o transporte de mercadorias, fortalecendo a economia local e atraindo novos investimentos para a região.

O evento contará com a presença de autoridades, como Ênio Verri, Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu, além de representantes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e de entidades empresariais e industriais da cidade.