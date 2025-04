Informe da Redação

Vereadores na APAE

Paraná - Aproveitando a presença nas comemorações alusivas aos 54 anos da Apae de Cascavel, os vereadores Valdecir Alcântara, Hudson Moreschi e o presidente da Casa, Tiago Almeida, conheceram de perto o Centro de Habilitação e de Reabilitação da Apae de Cascavel, em fase final de construção. O espaço contará com a sala de fisioterapia mais moderna do País. Atualmente, são realizados mensalmente, cerca de 7,6 mil procedimentos na área da saúde pela Apae de Cascavel. Também participou do encontro o secretário de Saúde de Cascavel, Ali Haidar.

Salto Portão

A Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais da Câmara de Cascavel solicitou ao Poder Executivo um estudo de viabilidade de entregar à iniciativa privada a administração do Parque Municipal Salto do Portão, situado no distrito de Rio do Salto. É nele que está localizada a Ponte Molhada, um conhecido ponto de atração turística. Os vereadores alegam que o local, apesar de seu potencial turístico, “encontra-se em visível estado de abandono”.

Antidepressivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Penal do Paraná forneça o antidepressivo a Moacir José dos Santos, condenado a 17 anos de prisão e multa de R$ 30 milhões pela participação nos atos de 8 de Janeiro. Segundo a defesa, Moacir utilizava a substância há um ano e meio, mas está sem tratamento desde que foi preso, em novembro de 2024, após fugir para a Argentina. Moacir é cascavelense e foi um dos primeiros condenados no processo.

PP reforçado

A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), anunciou a entrada de dois parlamentares no Partido Progressistas. São a deputada estadual Mabel Canto, do PSDB, e o deputado federal Nelsi Coguetto Maria, mais conhecido como Vermelho, do PL. A chegada da dupla acaba mexendo no xadrez político paranaense e deverá ter reflexos no pleito de 2026.