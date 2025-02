Informe da Redação

Política no Show Rural

O Show Rural de 2025 recebe nesta quarta-feira (12) a visita de diversas lideranças políticas. Além das inovações agrícolas, o evento contará com a presença do governador Ratinho Junior e de possíveis candidatos ao governo do Paraná em 2026.

Expectativas

O governador Ratinho Junior, que já está em Cascavel desde ontem (11), participa do evento e deve falar com a imprensa. A expectativa gira em torno da possível nomeação do ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, para uma secretaria estadual e também pela eventual candidatura do próprio governador à Presidência da República.

Homenagens

Durante a Assembleia Itinerante, hoje, no Show Rural, entidades e projetos locais serão homenageados com diplomas de menção honrosa. O deputado Marcio Pacheco (PP) indicou para a homenagem o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, o Projeto Talentos de Jesus, o Clube de Tiro Guairacá e a Comunidade Católica Tabor.

Moro no Iguaçu?

O senador Sergio Moro (União Brasil) confirmou que será candidato ao governo do Paraná em 2026. Ele destacou que seu nome aparece com força nas pesquisas e acredita que sua candidatura dificulta uma vitória do PT no estado.

Visita do Gaeco

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu ontem (11), 23 mandados de busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Paraná e outros endereços. A operação investiga possíveis crimes de concussão e peculato no gabinete do deputado estadual Samuel Dantas (Solidariedade). As investigações seguem sob sigilo.