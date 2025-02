Informe da Redação

O prefeito de Foz do Iguaçu, General Silva e Luna, esteve em Brasília para discutir o andamento da Parceria Público-Privada da iluminação pública do município. Com objetivo de avaliar os trâmites em curso, garantir a viabilidade financeira e operacional do projeto e reforçar a segurança jurídica da concessão, o encontro reuniu representantes da Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República e da Caixa Econômica Federal.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, deu início à licitação para a construção da Fábrica de Ideias, que funcionará como um grande centro de inovação, tecnologia, cultura e lazer no local da antiga fábrica da Ambev, no bairro Rebouças, em Curitiba. O procedimento prevê um investimento de até R$ 311 milhões para a contratação da empresa que será responsável pela execução de serviços de arquitetura e engenharia e da obra.

Também na quarta-feira (12), o Show Rural receberá pela primeira vez uma das edições da Assembleia Itinerante. Comandada pelo presidente Alexandre Curi, a Alep terá a presença de inúmeros parlamentares durante o evento. Entidades organizadas de Cascavel e região, a exemplo da Acic, Sinduscon Paraná-Oeste, Sociedade Rural do Oeste, Amic, Sindicato Rural e POD vão aproveitar a ocasião para entregar documentos com demandas defendidas pelos mais diferentes setores a Cascavel.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, confirmou presença na 37ª edição do Show Rural Coopavel. Acompanhado de secretários e deputados, Ratinho estará em Cascavel na quarta-feira (12). Ratinho cumpre há anos extensa agenda de compromissos durante o Show Rural. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Grega também estará presente no evento.

A nova legislatura da Câmara de Cascavel começou sob a batuta do Republicanos, partido que vem colhendo os frutos da mudança de lado de seu mais ilustre ex-membro, Renato Silva (PL). A legenda, presidida em Cascavel pela primeira-dama Odina Silva, garantiu o comando absoluto da Casa, com Tiago Almeida na presidência, Carlos Xavier na liderança […]

Operação PF

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, foi um dos alvos da Polícia Federal em investigação de desvio de verbas do governo de Goiás. A operação foi deflagrada pela PF ontem (6), junto com a Controladoria-Geral da União. Segundo a PF, o inquérito encontrou indícios de corrupção em contratos estaduais de saúde entre 2012 e 2018, período em que Perillo chefiou o Executivo goiano. A Justiça determinou, ainda, o bloqueio de 28 milhões de reais em bens de Perillo e outros investigados.

Comissões Senado

O Senado define nos próximos dias a participação de cada partido ou bloco partidário nas comissões permanentes. O cálculo para a distribuição de vagas considera o tamanho de cada bancada no dia da eleição do presidente da Casa. De acordo com esse critério, os maiores partidos desta sessão legislativa são PSD e PL, com 14 senadores cada.

Projetos e PECs

O ano de 2025 começa com 47 novas proposições apresentadas no Senado. As proposições incluem projetos e propostas de emenda à Constituição. Muitas delas foram apresentadas ao longo do mês de janeiro. Entre os temas estão processo estrutural, recursos para o Distrito Federal, combate a desigualdades regionais, uso da força por policiais e regras sobre o monitoramento das operações financeiras, como o Pix.

Fusão PSDB

O PSDB caminha para o fim. A legenda marcou para março a decisão sobre sua fusão ou incorporação a outro partido, o que deve selar seu desaparecimento. A definição ocorre em meio a uma disputa entre MDB e PSD, que tentam atrair os tucanos para ampliar suas bancadas e recursos partidários.