Informe da Redação

Eleições 2026

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), que participou de uma entrevista no Programa Pânico, na Jovem Pan News, não descartou a possibilidade de ser candidato à presidência da República em 2026. Mas ressaltou que a sua geração, nascida na década de 1980, precisa mostrar alternativas diante da política atual, ainda conduzida por pessoas da década de 1950.

Taxa de juros

O Comitê de Política Monetária do Banco Central realizou ontem (28) a primeira reunião sob o comando do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo. Com o agravamento da alta do dólar e a subida no preço dos alimentos, a diretoria do BC deverá elevar a taxa básica em 1 ponto percentual, de 12,25% para 13,25% ao ano. Nesta quarta-feira (29), ao fim do dia, o Copom anunciará a decisão oficial.

Presidência da Câmara

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos), favorito para presidir a Câmara dos Deputados a partir de fevereiro, participou de uma reunião com diversos políticos, na cidade de São Paulo. Estiveram presentes no encontro o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, presidentes de partidos, ministros de Lula e o atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP).

Disputa no Senado

Os senadores Eduardo Girão (Novo) e Astronauta Marcos Pontos (PL) protocolaram suas candidaturas à presidência do Senado. A eleição está marcada para o sábado (1º). Marcos do Val (Podemos) também já formalizou a candidatura e Davi Alcolumbre (União Brasil) já anunciou que concorrerá, embora ainda não tenha oficializado o seu nome à sucessão no comando da Casa.

Sigilo Janja

Congressistas de oposição criticaram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo sigilo de informações sobre as atividades da primeira-dama Janja Lula da Silva. As declarações vêm em sequência ao posicionamento da Transparência Internacional Brasil depois de indicar que o governo tem negado pedidos de informações sobre sua agenda feitos pela pela ONG Fiquem Sabendo.