Informe da Redação

Na volta dos trabalhos legislativos, em fevereiro, os partidos com representação no Senado, 12 atualmente, devem enviar à Secretaria Geral da Mesa os nomes dos novos líderes da Casa. Além das bancadas partidárias, têm direito a formar lideranças os blocos parlamentares, a Maioria, a Minoria, o Governo, a Oposição e a Bancada Feminina. Somado às eleições do presidente da Casa, da Mesa e das comissões, o rearranjo de líderes pode dar novos rumos aos trabalhos legislativos em 2025.

Jair Bolsonaro disse também que somente ele e o presidente nacional do seu partido, Valdemar Costa Neto, serão os responsáveis por escolher os candidatos ao Senado do PL em todos os Estados. “A gente vai lançar um candidato por estado do Brasil com o número 222. Não vai ter pechada, não vai ter cheguei na frente e sou amiguinho.”

O nome do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), parece ser um dos que mais agrada o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o assunto é um representante para a direita na eleição presidencial de 2026. Com a inelegibilidade do ex-presidente, imposta pelo TSE, partidos mais conservadores começam a se movimentar para pensar em nomes que possam substituí-lo.

Na justiça



A renúncia de Marcel Micheletto (PL) à Assembleia Legislativa do Paraná para assumir a prefeitura de Assis Chateaubriand gerou disputa judicial pela vaga deixada. Os suplentes Jairo Tamura e Rômulo Quintino enfrentam questionamentos sobre infidelidade partidária devido à troca de siglas, enquanto Carlise Kwiatkowski, fiel ao PL, reivindica a cadeira. A decisão caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Fora do PT



O deputado estadual Requião Filho, que no ano passado anunciou a saída do PT, obteve liminar na Justiça Eleitoral que permite a desfiliação sem a perda do mandato na Alep. Quem concedeu a medida foi o desembargador eleitoral Guilherme Denz. No PT desde 2022, Requião Filho entrou no partido junto com seu pai, o ex-governador Roberto Requião. Na época, os dois saíram do MDB e entraram no PT para apoiar a candidatura presidencial de Lula.

Plano do Hidrogênio Renovável



A Secretaria de Planejamento do Paraná apresentou o Plano do Hidrogênio Renovável ao governador do Paraná, Ratinho Junior. O projeto mapeia as potencialidades e demandas necessárias para o desenvolvimento da nova matriz energética no Estado. O hidrogênio renovável, considerada a nova e mais promissora matriz energética limpa, tem recebido atenção especial no Paraná com foco principal no uso do biogás derivado da biomassa que resta das produções agropecuárias.

Corbélia



A Copel iniciou a troca de medidores de energia convencionais por modelos inteligentes em Corbélia. Serão 7,8 mil unidades consumidoras, incluindo áreas urbanas e rurais, contempladas com a nova tecnologia, que é parte da terceira fase do Programa Rede Elétrica Inteligente. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final de 2025.