Informe da Redação

Calendário IPVA

Os motoristas paranaenses terão alguns dias a mais para garantir o desconto de 6% do IPVA 2025. A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual prorrogaram o início do calendário de pagamento do tributo para a próxima sexta-feira (24). Com isso, as datas tanto para o pagamento em cota única quanto para as primeiras parcelas de todos os veículos tributados serão adiadas.

Novas datas

De acordo com a medida, as novas datas para pagamento serão: finais placa 1 e 2: 24/01/2025; finais 3 e 4: 27/01/2025; finais 5 e 6: 28/01/2025; finais 7 e 8: 29/01/2025 e finais 9 e 0: 30/01/2025. A medida foi tomada após uma instabilidade na segunda-feira (20), data programada inicialmente para vencer o IPVA 2025 de veículos com placas com final 1 e 2.

Parcelado

O novo calendário, porém, não altera as datas de vencimento das demais parcelas, de fevereiro a maio. Nesse caso, os prazos divulgados anteriormente continuam os mesmos. Finais 1 e 2: 24/01, 20/02, 20/03, 22/04, 20/05; Finais 3 e 4: 27/01, 21/02, 21/03, 23/04, 21/05; Finais 5 e 6: 28/01, 24/02, 24/03, 24/04, 22/05; Finais 7 e 8: 29/01, 25/02, 25/03, 25/04, 23/05 e Finais 9 e 0: 30/01, 26/02, 26/03, 28/04, 26/05.

Primeira obra

O prefeito de Cascavel, Renato Silva, e o vice, Henrique Mecabô, inauguraram na segunda-feira (20) a revitalização completa da Unidade de Saúde da Família do Distrito de São João do Oeste. Essa é a primeira obra entregue pela nova gestão. Com investimento de mais de R$ 700 mil, a unidade reformada conta com 391,67m² e 31 ambientes, incluindo consultórios médicos e odontológicos, salas de vacina e inalação, além de espaços para serviços sociais e administrativos.