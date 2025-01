Informe da Redação

Câmara: De volta ao trabalho

Os trabalhos administrativos da Câmara de Cascavel foram retomados ontem, segunda-feira (6), com os eleitos e reeleitos organizando seus gabinetes para o novo mandato. O presidente da Casa, vereador Tiago Almeida, entre os primeiros atos oficiais comunicou o licenciamento do vereador Alexandre Guerino (PSD), o Suco, que assumiu o cargo de secretário municipal de Esporte, a convite do prefeito Renato Silva (PL). Os gabinetes dos vereadores foram definidos em sorteio realizado na sexta-feira (3) e ontem foi dia de cada um organizar a sua nova “casa”. Com a retomada dos trabalhos, vereadores também já começaram a elaboração suas indicações e projetos. As sessões ordinárias serão retomadas a partir do dia 3 de fevereiro.

Mauri Schaffer

Também ontem, o primeiro suplente do PSD, Mauri Schaffer, assumiu a vaga aberta por Suco, sendo empossado pelo presidente Tiago Almeida. O novo parlamentar falou de sua trajetória que inclui trabalho como assessor parlamentar. “Eu tenho trabalhado na política por muito tempo, e até sem receber nada e sem padrinho político. Agora eu vou me dedicar 24 horas por dia pela nossa cidade de Cascavel e realizar um sonho meu também de estar aqui”, disse. Natural Capanema, Schaffer, é comerciante, casado, e se tornou primeiro suplente de vereador do PSD ao receber 1.607 votos na eleição de 2024.

R$ 81,6 milhões

Fornecedores de equipamentos para geração fotovoltaica têm até o próximo dia 14 de janeiro para apresentar a documentação e concorrer em uma chamada de contratação aberta pela Femipa (Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná), que firmou convênio com a Itaipu Binacional. Por meio dessa parceria, a Itaipu está investindo R$ 81,6 milhões para a implantação de 18 megawatts (MW) de sistemas de geração fotovoltaica em hospitais e instituições filantrópicas.