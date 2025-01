Informe da Redação

Galípolo assume ‘nas alturas’



O presidente Lula já assinou o termo de posse de Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central (de 2025 a 2028), que substitui Roberto Campos Neto. Galípolo assume o cargo efetivamente nesta quarta-feira (1º) com juros altos e previsão de inflação ainda maior parda este novo ano. A alta do IPCA em 2024 e a perspectiva para os anos seguintes fizeram com que o Copom subisse a taxa básica de juros, a Selic, que fechou 2024 em 12,25% ao ano. E o Copom já antencipou pelo menos duas novas elevações nas próximas reuniões. Será que Lula vai reclamar e criticar o novo “moço” do BC?

Endividados



Levantamento mais recente feito pelo Serasa mostra que, pelo menos, 73,10 milhões de pessoas estavam endividadas no país. Os dados são de outubro e registram a segunda maior marca do ano, atrás apenas do volume registrado em abril. Para a entidade, esse número é um indicativo de que a inadimplência está crescendo. De acordo com a pesquisa, os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%.

FMP



No último dia útil de 2024, segunda-feira (30), foi depositado o repasse da terceira parcela do FPM nas contas das prefeituras e deve ajudar no pagamento dos salários de dezembro, serviços e fornecedores. O valor destinado às prefeituras neste decêndio chega a R$ 5.707.069.417,35. O montante é cerca de 24% maior do que o transferido no mesmo período do ano passado.

Preocupação



A Fiep ficou preocupada com a falta de concorrência no leilão do Lote 6 das concessões das rodovias paranaenses. O lote foi arrematado com desconto de apenas 0,08% sobre a tarifa básica, contrastando com o Lote 3, que alcançou um desconto robusto de 26,6%. Além disso, a Fiep destaca a diferença significativa no custo por quilômetro rodado entre os lotes já leiloados. Nos lotes 1 e 3, o custo médio ficou em R$ 10,00; no Lote 2, em R$ 11,00. No Lote 6 permanece na casa dos R$17,00.