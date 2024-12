Informe da Redação

Leilão Oeste

Será realizada na manhã desta quinta-feira (19), na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão do Lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná. O trecho em questão compreende rodovias do Oeste e Sudoeste. Como já adiantado pela reportagem do O Paraná, apenas uma empresa apresentou proposta para o leilão. O valor do desconto será conhecido apenas no momento da sessão pública, marcada para ás 11h30.

Cláusula retirada?

A reportagem do jornal O Paraná apurou que o município de Cascavel deverá retirar do edital de concessão dos serviços de transporte público coletivo de Cascavel a cláusula que permite ao Poder Público exigir a demissão de funcionário das empresas de transporte. A cláusula virou objeto de ação judicial que culminou, inclusive, na suspensão da licitação que deveria ocorrer no último dia 9 de dezembro. Com a cláusula retirada a ação perderá o “objeto” e por consequência, derrubando a decisão liminar.

Mais secretários?

O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL) deverá anunciar nos próximos dias para compor o primeiro escalão do Executivo a partir de 2025, Alexandre Guerino, o Suco, que foi eleito vereador nas eleições municipais de 2024, sendo o candidato mais votado do PSD. Com a saída de Suco da Câmara, quem deverá assumir a função de vereador é o primeiro suplente, Mauri Schaffer. Já o segundo suplente da sigla, Jeferson Lazaro, deverá ser anunciado para comandar a Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel.

Extraordinária

Os vereadores de Cascavel se reúnem nesta quinta-feira (19) naquela que deverá ser a última sessão do ano para discutir três projetos. Os textos tratados serão sobre o orçamento de Cascavel para 2025, a utilidade pública do Rotary Club de Cascavel e também o projeto que abre crédito adicional suplementar para a Câmara de Cascavel. A sessão inicia ás 9h.