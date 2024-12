Informe da Redação

Galeria Lilás

A Câmara de Cascavel inaugurou a Galeria Lilás, um espaço idealizado para homenagear as mulheres que ocuparam cadeiras no Legislativo Cascavelense, de 1969. Desde a criação do município, apenas 13 mulheres assumiram a função, seja como titulares ou suplentes. Atualmente Cascavel conta com duas vereadoras, no entanto, a partir de 2025, apenas uma mulher irá ocupar a vaga, Bia Alcantara.

Sessões extraordinárias

Os vereadores de Cascavel seguem em ritmo acelerado para as férias. E para finalizar de vez o calendário legislativo, serão realizadas duas sessões extraordinárias, a primeira será nesta terça-feira (17), após a sessão ordinária. Os vereadores irão votar o orçamento de Cascavel e também a aprovação das contas do atual prefeito Leonaldo Paranhos. Já na quinta-feira (19), os vereadores retornam ao plenário para votar os projetos das emendas impositivas para execução no ano de 2025. Depois disso, férias para alguns e fim de mandato para outros.

Contas aprovadas

E fazendo justiça ao presidente da Câmara de Cascavel, vereador Alécio Espínola, que cobrou essa coluna por não ter divulgado o resultado da prestação de contas eleitorais do parlamentar, informamos ao leitor que Alécio teve as contas aprovadas. O Órgão Técnico da Vara Eleitoral havia se manifestado pela reprovação de contas, no entanto, a contabilidade do vereador explicou as inconsistências e Alécio teve as contas aprovadas na última semana.

Novos anúncios