Informe da Redação

Bolsonaro na frente

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral de 2026, mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030, tem 37,6% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 33,6%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT), com 7,9%; Simone Tebet (MDB), 7,7%; e Ronaldo Caiado (União Brasil), 3,7%. Brancos e nulos são 5,8% e indecisos, 3,8%. Bolsonaro só não está à frente no Nordeste.

Michelle e Tarcísio

Com Michelle Bolsonaro como a candidata, Lula lidera a corrida presidencial, com 34,2% das intenções de voto, enquanto a ex-primeira-dama tem 27,5%. Em um cenário com Tarcísio de Freitas (Republicanos) no lugar de Michelle, Lula tem 34,7% dos votos; o governador de São Paulo, 24,1%.

Ratinho Junior

Em um terceiro cenário, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) como principal desafiante de Lula, o petista aparece com 34,4% das intenções de voto, enquanto o governador do Paraná tem 15,3%. Com Romeu Zema (Novo) como candidato da direita, Lula lidera com 34,7%.

Reforma trabalhista

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a reforma trabalhista aprovada em 2017 deve ser aplicada a contratos que estavam em curso antes da vigência da lei que regulamentou as mudanças. A decisão do tribunal confirma que as empresas não são obrigadas a manter benefícios trabalhistas que foram extintos pela reforma, como o pagamento de horas pelo deslocamento dos trabalhadores até o local de trabalho.