Informe da Redação

Diferente de Morretes, em Cascavel as ações não foram concluídas e as atenções continuam focadas para a AIJE (Ações de Investigação Judicial Eleitoral), proposta pelo candidato Marcio Pacheco (PP), da coligação “Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo”, ainda no dia 29 de setembro, alegando abuso de poder religioso e político por parte da campanha do vice-prefeito e prefeito eleito, Renato Silva (PL). A ação denuncia líderes da igreja Assembleia de Deus, em especial o pastor Clemersom Silva, que teriam utilizado sua influência dentro da comunidade religiosa para coagir fiéis a apoiarem Renato Silva e Mecabô.

O prefeito reeleito de Morretes, Junior Brindarolli (PSD) teve o registro da sua candidatura cassada e terá que recorrer da sentença se quiser continuar no comando do município do litoral do Paraná. Bridarolli foi acusado pelo candidato derrotado, Ariel Conforto (PL), de ter concedido benefícios em ano eleitoral, o que é vedado pela Lei Eleitoral. Em março deste ano, de acordo com a denúncia o prefeito reeleito anunciou transporte público gratuito que passou a vigorar em 1º de abril. Se TRE-PR e TSE confirmarem decisão, eleições complementares serão convocadas.

O Jornal O Paraná segue com a série de entrevistas com os vereadores eleitos pela primeira vez para o exercício do mandato em Cascavel. Nesta edição apresentamos o vereador eleito Antonio Marcos (PSD). O objetivo da série é aproximar os eleitores das propostas e trajetórias dos novos representantes. Antonio Marcos conquistou 1.949 votos nas urnas […]

AIJE do Bueno

Edgar Bueno, que foi candidato da coligação “Minha Vida é Cascavel”, também ingressou com a AIJE, no dia 5 de outubro, apontando que Renato Silva teria utilizado sua influência midiática, política e econômica para garantir “vantagens indevidas” durante a campanha. A denúncia destaca que os meios de comunicação, especialmente as emissoras rádios de propriedade da família de Renato Silva, teriam favorecido sua candidatura com uma cobertura excessivamente positiva da gestão atual, na qual Renato é o vice-prefeito.

Reeleitos

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) fez um levantamento e entre os principais resultados, oito a cada dez candidatos à reeleição obtiveram sucesso, além da ocorrência do maior quantitativo de prefeitas (730), e a quantidade enxuta de candidaturas, destacando-se a ocorrência de candidatos únicos em 223 municípios. Dos 3.006 candidatos à reeleição declarados (com candidatura deferida ou aguardando recurso), 2.461 saíram vencedores, 14 foram os mais votados e encontram-se sub judice e 531 foram efetivamente derrotados (sendo 528 no primeiro turno e 3 no segundo turno). Com isso, a taxa de sucesso dos candidatos à reeleição foi de 82%, a mais alta registrada desde o início das reeleições.

Regulariza

A criação do Programa Regulariza Paraná avançou na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta do governo voltada à regularização fundiária das ocupações de imóveis urbanos de domínio do Estado chegou ao plenário e passou em primeira discussão. O projeto 916/2023 trata de imóveis e das ilhas de domínio do Estado afetados ao Poder Executivo estadual, suas autarquias e fundações, nos termos da Lei Federal n° 13.465/2017. O texto recebeu 39 votos favoráveis e 4 contrários.