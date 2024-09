Informe da Redação

Quase R$ 1 milhão

O candidato a prefeito de Cascavel Edgar Bueno (PSDB), recebeu uma doação de altas cifras do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha). No entanto, o que chama a atenção é o partido que realizou a doação. O depósito de R$ 841 mil foi feito pela Direção Nacional do União Brasil, partido de Suely Frare, candidata à vice de Edgar Bueno.

Segundo candidato

Bueno é o segundo candidato de Cascavel a receber recursos públicos para a realização da campanha. A primeira foi Professora Liliam (PT), que recebeu R$ 460 mil do partido de Lula. A expectativa é de que as candidaturas de Marcio Pacheco e Renato Silva também recebam recursos do Fundo Especial.

Prestação de Contas

A partir da próxima segunda-feira (9), candidatas, candidatos e partidos políticos devem enviar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial referente às Eleições 2024. O prazo se encerra no dia 13 de setembro e vale para todas as concorrentes e para todos os concorrentes ao pleito, independentemente de estarem com o registro deferido ou não.

Recomendações TCE

O Tribunal de Contas do Paraná emitiu três recomendações para que o DER-PR atue com mais atenção e cuidado na promoção de audiências públicas exigidas para a realização de contratações complexas e de grande vulto. Os conselheiros tomaram a decisão ao julgarem parcialmente procedentes Representações da Lei apresentadas pelas empresas Multiserv Ltda. e System Seg Serviços Ltda. a respeito de audiência pública promovida pelo órgão no ano de 2023.

Em Ramilândia

Em medida cautelar, o TCE-PR suspendeu uma licitação da Prefeitura de Ramilândia destinada à contratação de empresa para a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica em cinco imóveis pertencentes a esse município da Região Oeste. Com valor estimado de R$ 1.080.000.00, o Pregão é custeado com recursos do Programa Itaipu Mais que Energia, desenvolvido pela Itaipu Binacional e que utiliza repasses da Caixa Econômica Federal.

Candidatura retirada

O deputado federal Pedro Lupion (PP), que preside a Frente Parlamentar do Agronegócio, recuou da intenção de lançar candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados e confirmou apoio ao sucessor que será indicado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP).

Sucessão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não definiu quem vai apoiar na sucessão de Arthur Lira (PP) para presidente da Câmara. Segundo pessoas próximas a ele, ainda não há um movimento de apoio a Hugo Motta (Republicanos), que tem o aval de Lira.

Candidatos esquerda

Mais da metade dos municípios brasileiros não tem candidatos filiados a siglas de esquerda concorrendo à prefeitura em 2024. Essa é a situação em 2.859 das 5.569 cidades nas quais há eleições em 2024. A proporção é superior à de cidades que não têm concorrentes filiados a partidos de direita (21% do total). Essa é a menor presença de partidos de esquerda em disputas municipais em 20 anos.