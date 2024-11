Impunidade: NY Times faz ‘análise sombria’ do futuro do Brasil, afirma Bolsonaro

Brasília – A decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) contra a Operação Lava Jato, anulando todos os efeitos da maior ação de combate a corrupção da história do Brasil, foi pauta de reportagem detalhada das ações da Corte. Sob o título “Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito”, a reportagem produzida pelos jornalistas Jack Nicas e Ana Ionova, afirma que o STF “está rejeitando evidências” e “anulando condenações importantes”.

Em postagem em sua conta no X (ex-Twitter), ontem (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o New York Times traz uma “análise sombria do futuro do Brasil”. “O New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil caso este ciclo de destruição institucional continue”, declarou Bolsonaro. Afirmou ainda que a reportagem “expõe, com clareza, a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando desde o fim do nosso governo”.

Bolsonaro ainda aproveitou a reportagem para criticar os contínuos e recentes ataques de que teria “orquestrado” golpe. “Em vez de alimentar narrativas absurdas e típicas de regimes autoritários, como a falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe, o jornal se volta aos verdadeiros problemas do país e expõe como os abusos e excessos que estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção dos investidores internacionais e criando uma série de problemas domésticos e externos”.

O texto do jornal americano traz decisões do ministro do STF, Dias Toffoli, ex-advogado do PT e indicado por Lula, que anulou condenações de réus envolvidos no esquema de corrupção: como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmidt. “O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção é, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que tem atuado para blindar amigos, quase sempre de esquerda, enquanto persegue membros da oposição ao atual governo, sempre de direita”, afirmou Bolsonaro.