Ginasta Julia Soares será homenageada pela Assembleia Legislativa

A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) vai homenagear a ginasta curitibana medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, Julia das Neves Botega Soares, a técnica Iryna Ilyashenko e o coreografo curitibano. Rhony Ferreira. Os três integram o Centro de Excelência em Ginástica do Paraná (Cegin), no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Luciana protocolou voto de congratulações com menção honrosa pelo feito alcançado em Paris 2024.

“Julia, com apenas 18 anos, conquistou a todos nós com sua estreia nas Olimpíadas, trazendo o bronze para o Brasil. É muito orgulho para nós paranaenses, que sabemos da dura batalha que a jovem fez para alcançar essa medalha”, destacou Luciana, que lembra que o pai da atleta chegou a vender balas na rua para poder custear seus treinos.

Desde 2018, Julia vem se destacando nas principais competições nacionais e internacionais. O primeiro grande resultado internacional foi o ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica artística, mas ela também subiu ao topo do pódio quatro vezes no Sul-Americano.

Aos 15 anos, ela registrou um novo elemento, uma entrada em vela seguida de pirueta, que foi nomeado como Soares no código da FIG (Federação Internacional de Ginástica). Catalogado em 2021, rendeu o bronze para a ginasta no Pan-Americano de Santiago-2023 e também abriu sua performance de estreia em Paris 2024.

A deputada também quer homenagear Iryna Ilyashenko, a treinadora responsável por Julia desde seus 4 anos de idade. Nascida na Ucrânia, Iryna vive no Brasil há mais de 20 anos e se tornou uma das principais treinadoras de ginástica do país. Atualmente, dentro da seleção brasileira, a técnica é uma das responsáveis pela parte artística das provas das brasileiras ao lado do coreografo curitibano Rhony Ferreira.

Rhony Fereira foi responsável pela coreografia do solo apresentado por Julia Soares. A apresentação contou com uma mistura de música francesa e pagode, ao som “Cheia de Manias”, do Raça Negra, e de “Milord”, da cantora francesa Édith Piaf.

Excelência

Desde sua fundação, o Cegin tem se destacado como referência no treinamento de ginastas e espaço de treinos de grandes nomes da modalidade como Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade. Além da ginasta Julia Soares, o Centro de Excelência em Ginástica do Paraná também enviou para Paris, como reserva de Julia, a atleta paranaense Carolyne Pedro.

Fonte: Alep