G20: Grandes debates colocam o Brasil diante dos ‘olhos do mundo’

Os olhos do mundo estão voltados ao Brasil. Teve início ontem (18) a Cúpula de Líderes do G20 (grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana), com a presença de chefes de Estado e delegações de 40 países, além de 15 organismos internacionais.

Os debates envolvem questões globais como desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, saúde, agricultura, e combate à corrupção. Durante o encontro do G20, os líderes finalizam discussões propostas no início de cada ano e será formalizada a declaração final dos chefes de Estado do G20.

O evento teve início com a chegada dos líderes mundiais, entre eles os presidentes das maiores potências mundiais como Estados Unidos (Joe Biden) e China (Xi Jinping), no Museu de Arte Moderna, no Centro do Rio de Janeiro, sede do encontro.

O Brasil, como presidente do grupo, definiu três prioridades que terão as propostas incluídas na declaração final do G20, que é o acordo para o combate à fome, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza; sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas e a reforma na governança global, com mais representatividade de países emergentes em órgãos internacionais, como a ONU (Organização das Nações Unidas).

No primeiro dia de debates, os líderes mundiais aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A proposta foi idealizada pelo Brasil com o objetivo de acelerar os esforços globais para erradicar a fome e a pobreza – prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Entre os países que já aderiram estão todos os integrantes do G20, incluindo a Argentina, que em um primeiro momento havia anunciado que não deveria realizar a adesão. Além dos países, anunciaram a adesão as uniões Europeia e Africana, que são membros do bloco, 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas e não governamentais. Durante a tarde, os debates foram sobre a reforma das instituições de Governança Global.

Na área econômica, a principal bandeira brasileira é a taxação global dos super-ricos, que ajudaria a financiar o combate à desigualdade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Baseada nas ideias do economista francês Gabriel Zucman, a proposta prevê um imposto mínimo de 2% sobre a renda dos bilionários do mundo, que arrecadaria entre US$ 200 bilhões e US$ 250 bilhões anualmente e divide os países.