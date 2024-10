Eleição 2024: servidores da CGE vão atuar no teste de integridade de urnas eletrônicas

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) vai colaborar com o Tribunal Regional Eleitoral no Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas. Neste sábado (05), 24 servidores participam da cerimônia de escolha das urnas e do preenchimento de cédulas de papel, que serão usadas na avaliação.

A CGE faz parte das entidades fiscalizadoras convidadas pelo TRE a acompanhar o processo eleitoral. No dia 4 de setembro, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) do TRE-PR se reuniu com essas entidades para apresentar os procedimentos de auditoria e convidá-las a participar do teste de integridade.

Para a controladora-geral do Estado, Leticia Ferreira da Silva, é importante para a CGE reforçar a integração com outros órgãos. “Nossos servidores são qualificados e habituados a atividades de controle, auditoria e verificação. Abrimos a oportunidade e tivemos muitos interessados em participar do teste”, comentou Leticia.

Os 24 servidores foram sorteados entre os inscritos. Entre as atribuições da CGE estão a coordenação do Programa de Integridade e Compliance do Paraná, controle interno e auditoria e corregedoria, além da Ouvidoria-Geral e transparência pública.

TESTE

Conforme divulgado pelo TRE, neste sábado (5), a partir das 9h, a Cave abre a cerimônia de escolha ou sorteio das 35 urnas eletrônicas que serão auditadas neste turno das eleições. O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do edifício-sede do TRE, no Prado Velho, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo YouTube.