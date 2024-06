Descaso com a educação de Santa Tereza revolta vereador Marcelo Picoli

Oferecer educação digna a criança e adolescentes é condição mínima de uma administração pública. E não é bem isso que vem ocorrendo em Santa Tereza do Oeste. O vereador Marcelo Picoli (PSB) já está cansado de pedir providências ao governo municipal quanto às regulares reclamações que chegam até ele por parte da população.

A mais recente, envolve a o estado precário de parte dos uniformes entregues nessa semana aos alunos. “Meu celular não para de receber reclamações sobre as condições desse uniforme”, comenta Picoli. A licitação ocorreu em dezembro do ano passado, mas só agora os uniformes foram entregues aos alunos, praticamente no fim do primeiro semestre e às vésperas das férias escolares do meio do ano.

Segundo o vereador, além de as medidas dos uniformes não serem condizentes com os alunos (por conta da demora na entrega), muitos deles ainda aguardam a entrega das peças. “Os uniformes apresentam defeito na costura e algumas peças estão até mesmo rasgadas”, denuncia Picoli.

Ônibus superlotado

Picoli aproveitou para denunciar outra situação de descaso com a educação de Santa Tereza do Oeste. Indiferente ao risco enfrentado pelos alunos, o transporte escolar dentro de Santa Tereza do Oeste é insuficiente para atender toda a demanda existente, com muitos alunos obrigados a ficar em pé dentro dos ônibus, pois não há bancos para todos e nem ao mesmo àqueles que estão sentados, contam com o dispositivo de segurança padrão, o cinto de segurança. “Em vez de colocar mais ônibus para suprir essa necessidade, a administração chega ao ponto de alegar que não tem obrigação de buscar os alunos que residem menos de dois quilômetros das escolas”.

Vídeos enviados ao vereador Marcelo Picoli mostram os ônibus superlotados de alunos, colocando vidas em risco.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Marcelo Picoli