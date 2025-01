Deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) pede mais segurança para motociclistas nas rodovias do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) solicitou, nesta quarta-feira (22), à EPR Litoral Pioneiro melhorias na sinalização voltada à segurança dos motociclistas nas rodovias pedagiadas pela concessionária.

Além disso, durante visita técnica à praça de pedágio de São José dos Pinhais, na BR-277, Romanelli explicou que está buscando soluções para as reclamações recebidas e formas de melhorar o atendimento aos usuários das estradas.

Monitoramento de tráfego

Acompanhado pelo presidente da concessionária, Marcos Moreira, e o coordenador de Operações, Mauro Bertelli, o deputado avaliou os trabalhos na central de monitoramento de tráfego, que acompanha em tempo real a intensidade do trânsito nos trechos rodoviários. “Fui bem recebido pelos diretores da EPR Litoral Pioneiro e acompanhei os trabalhos já em andamento”, disse Romanelli.

O parlamentar destacou a necessidade de melhorias na sinalização para os motociclistas, que são isentos do pagamento de pedágio, mas necessitam de atenção especial, principalmente no verão, quando a circulação de motos aumenta. “Apresentamos as melhorias necessárias para aumentar a segurança desses usuários”, acrescentou.

Com a isenção do pedágio, os motociclistas devem utilizar locais específicos de passagem, devidamente sinalizados. Moreira e Bertelli informaram que o setor de engenharia está estudando medidas para melhorar a segurança, como a ampliação da sinalização vertical e horizontal, além da indicação de trechos que exigem maior atenção, com marcações e mensagens específicas nas pistas.