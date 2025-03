Coluna Esplanada

Fred Amâncio, que finaliza seu ciclo na secretaria de Educação do Recife no fim do mês, será o novo Diretor de Parcerias Institucionais da organização sem fins lucrativos Motriz. Ele aceitou o convite, feito pela diretora-executiva Joice Toyota, e ficará responsável pelos relacionamentos institucionais e filantrópicos da organização, contribuindo para a implementação de seus programas.

Depois de ser cotado para Líder do Governo e ter visitado o presidente Lula da Silva no Alvorada ano passado, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) assumiu a Comissão de Ciência, Tecnologia e já deu a pauta: “Temos que entregar à sociedade algum avanço, seja na política de data Center, seja na Inteligência Artificial. Importante que a gente possa fazer que o debate da Comissão produza efetivos resultados”.

O Diretor-Geral da PF, Andrei Rodrigues, sentiu o peso da responsabilidade na “gincana” lançada pela instituição, a competição entre as Superintendências, criticada por todas as categorias da corporação. Andrei chamou dirigentes de sete associações de classe da PF para uma reunião hoje de manhã na sede da PF, em Brasília. Pelo apurado, vai ouvir muita reclamação, e cobranças sobre o orçamento deste ano para operações.

Brasil - Por mais que negue publicamente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), será candidato à Presidência da República em 2026. A decisão surgiu logo após a reeleição do prefeito Ricardo Nunes na capital paulista. O vice-governador Felício Ramuth (PSD) tem dito a amigos que ganhará um ano de mandato como governador – mais uma prova. A chapa esboçada, hoje, é Tarcísio ao Palácio do Planalto; O prefeito Nunes candidato ao Palácio dos Bandeirantes; e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, concorrerá ao Senado, numa das duas vagas. O mistério é por qual partido Tarcísio será candidato. Hoje no Republicanos e um bolsonarista, ele é assediado pelo presidente do centrista PSD, Gilberto Kassab, com quem tem boa relação pessoal e política. Tarcísio de Freitas teve um aumento para 60,5% de aprovação e 34,4% de desaprovação na capital paulista, segundo o Paraná Pesquisas.

A cerva Azul

A Azul Linhas Aéreas fez um levantamento curioso sobre seus passageiros, e animador para quem gosta de uns goles nas alturas – e constatou alto nível de satisfação. Em 2024, mais de 36 mil passageiros da ponte aérea Rio-SP consumiram latas de cerveja nos voos. O volume de oferta de cerveja foi tão grande que, se empilhadas, as latas formariam uma torre equivalente a 113 estátuas do Cristo Redentor, um sobre o outro.

Hambúrguer natureba

A união entre cientistas e quebradeiras de coco da região da Amazônia Maranhense resultou na criação de um “hambúrguer” de babaçu – o produto contém 13,17% de proteína a cada 100g. A iniciativa contou com participação das quebradeiras da região e pesquisadores da Embrapa. A farinha da amêndoa do babaçu, usada na produção do hambúrguer, é proveniente dos resíduos da extração do óleo do coco.

