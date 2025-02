Coluna Esplanada

Com a popularização dos jogos de azar na internet, o Brasil registrou aumento significativo nos números de atendimentos relacionados à ludopatia (vício nos jogos) nos últimos cinco anos: 65 em 2020; 413 em 2021; 841 em 2022; 1.290 em 2023; e 1.161 até novembro de 2024. Essas assistências, incluindo transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas, são realizadas pela rede psicocossial do SUS.

O anúncio de que o PT irá brigar pela presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara (CREDN) – a 3ª mais importante da Casa, depois da Orçamento e CCJ – atende ao desespero do Itamaraty com a possibilidade de Eduardo Bolsonaro (PL-SP voltar ao comando da CREDN. Assessores diretos de Mauro Vieira estão trabalhando para evitá-lo. O Governo Lula entende que Bolsonaro irá usar a estrutura da Comissão, que inclui dezenas de eventos oficiais com outros Governos por ano, para desgastar o PT e o presidente da República. Bolsonaro, que está em agenda em Washington, só não assume se não quiser. Pela regra da Casa, o PL, pelo tamanho do partido, tem direito a escolher o comando de até seis comissões. Haverá uma reunião de líderes para tratar do assunto, mas a tendência é que seja decidido após o Carnaval. Uma candidatura avulsa será a do PSDB, que estuda indicar o deputado Beto Richa (PR). O que pode ser outra jogada do Governo. Os tucanos são mais flexíveis com o Palácio.

A Assembleia Legislativa do Paraná promove nesta quarta-feira (12), em Cascavel, na região Oeste do estado, mais uma edição do projeto Assembleia Itinerante. Os deputados estaduais participam da 17ª sessão especial de interiorização, que pela primeira vez será realizada no Show Rural Coopavel. Este é uma das principais feiras do agronegócio da América Latina. O […]

Política no Show Rural O Show Rural de 2025 recebe nesta quarta-feira (12) a visita de diversas lideranças políticas. Além das inovações agrícolas, o evento contará com a presença do governador Ratinho Junior e de possíveis candidatos ao governo do Paraná em 2026. Expectativas O governador Ratinho Junior, que já está em Cascavel desde ontem […]

Pela família

Vereador de 1º mandato no Rio de Janeiro, Fernando Armelau (PL) – marido da deputada estadual Índia Armelau (PL) – estreia com barulho. Ele vai apresentar dois projetos: para proibir espetáculos com conteúdos de sexo explícito em locais públicos. E para proibir a presença de crianças e adolescentes em eventos culturais com apologia às drogas e ao crime. Membros do PL de outras capitais querem fazer o mesmo.

Lado de lá

O assessor especial da Presidência, Celso Amorim, se reuniu com Alain Délétroz, diretor-geral da Geneva Call, uma ONG suíça voltada ao direito internacional humanitário. Ficou acertado que Amorim estará na Conferência de Munique, que se realizará entre 14 e 16 de fevereiro. Trata-se do evento mais importante do mundo sobre Segurança Internacional do planeta.

Cidadania climática

O Instituto Clima e Sociedade está com edital aberto até 7 de março para projetos relacionados à transição energética, com foco na Região Nordeste. Interessados em participar da seleção podem acessar o documento no endereço https://ics.fluxx.io/apply/edital