Coluna Esplanada

O verdadeiro acordo

O anúncio feito na última sexta-feira (6), de que o Mercosul e a União Europeia finalmente concluíram as negociações para um Tratado de Livre Comércio, será usado pelo presidente Lula da Silva para se cacifar internacionalmente, mas fato é que o acordo havia sido fechado em 2019, em Bruxelas, Bélgica. À época, a esquerda brasileira pressionou e, com o apoio dos socialistas europeus, congelaram o instrumento. A França, de perfil bem protecionista, aproveitou a deixa para reforçar a sabotagem. Para o PT, era inaceitável que Jair Bolsonaro tivesse alcançado o que ninguém conseguiu em quase 30 anos. No entanto, Lula terá problemas para obter a ratificação. Curiosamente, é a direita que mais apoia a implementação do tratado, enquanto a esquerda trabalhista europeia, que prevê uma onda de crises com entrada de produtos do Brasil e países latinos, fará de tudo para dinamitá-lo.

De olho na vaga

A disputa por vagas no Conselho da Eletrobras começou antes mesmo de acordo entre a empresa e o Governo. O advogado-geral da União Adjunto, Flávio José Roman, e os secretários Thiago Vasconcelos (Planejamento) e Gentil Nogueira (Energia), ambos do Ministério de Minas e Energia, querem muito mais. Segundo fontes, eles estariam de olho na possível abertura de novas vagas no Conselho de Administração da Eletrobras.

O plano

Quem voltou a articular forte no Congresso Nacional, após anos em baixa eleitoral e política, é o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Longe do auge em que foi presidente da Câmara e governador, ele não ficou nem entre os 10 mais votados de Minas na última eleição. Aécio sonha agora com cenário em que poderá tentar, novamente, o governo do Estado e assim refazer as pontes e o sonho da Presidência.

Modo sala de aula