Coluna-Esplanada

Posto estratégico

O deputado licenciado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde, vai reassumir o mandato este mês – para coordenar a campanha do já eleito, porém não muito aceito ainda, Hugo Motta (Rep-PB) à Presidência da Câmara. Após fevereiro, Barros pode se tornar líder do Governo na Câmara ou líder do bloco PP-Republicanos-União, que deve ser concretizado em breve. A despeito dos poucos dias de atividades no Congresso este mês, Barros volta sob bênçãos do presidente da Casa, Arthur Lira. O Progressistas considera que a experiência da interlocução suprapartidária de Barros vai ajudar. Há dois meses, o deputado tomou um café com o presidente Lula da Silva – a quem mais interessa a governabilidade.

Padrinho na pista

O Diretor Geral do DNIT, Fabrício Galvão, homem de confiança do senador Renan Calheiros (MDB-AL), é visto no Congresso como postergador de compromissos. Funcionário de carreira, Galvão se apresenta como vendedor de soluções, mas não controla as áreas técnicas – a quem põe a culpa por travas burocráticas, dizem os reclamantes. Mas quem monitora o DO confere ações no reduto de Renan.

Evento$ em alta

Alívio para o setor de eventos de cultura e entretenimento do Brasil: o core business do setor, que engloba atividades como organização de eventos, gerou 5.817 empregos formais somente em outubro deste ano. O estoque de vagas do segmento também apresentou um crescimento de 58,6% em relação a 2019. A estimativa de consumo, entre janeiro e outubro, ultrapassou os R$ 108 bilhões.

Ah, mamãe…