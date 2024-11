Coluna Esplanada

Fator Martins

Há um esforço imenso da Polícia Federal e do ministro-relator do inquérito dos atos antidemocráticos, Alexandre de Moraes, do STF, para evitar que Filipe Martins, o ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, deponha sobre a sua prisão. Ele ficou detido por seis meses após uma suposta tentativa de fuga para os Estados Unidos, informação nunca comprovada. A PF, há dias, chegou a informar que ele teria tramado uma fake news para fugir e enganar as autoridades, o que também não procede, segundo sua defesa. Um depoimento de Martins em sua defesa, no Congresso Nacional neste momento, seria um tiro contra o inquérito. Moraes negou pedido da Comissão de Relações Exteriores da Câmara para ouvir o ex-assessor. A Comissão havia aprovado requerimento do deputado Marcel van Hattem (NOVO-RS).

Dois pesos

Na caserna, eles são tidos como heróis ou coniventes com o golpismo. O caso, de qualquer forma, marcou suas fichas nas Forças Armadas. Apesar de se livrarem do indiciamento da PF, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, não deram voz de prisão a Jair Bolsonaro quando ouviram seus planos. Neste caso, teriam prevaricado.

Segue a novela

Na condição de Secretário de Relações Internacionais do PL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) apresentará Moção de Repúdio exigindo que o Brasil congele, imediatamente, toda a cooperação com a França e, mais, os programas de desenvolvimento de helicópteros e submarinos. É mais um episódio da crise Carrefour – que, apesar de recuar da decisão de não importar carne do Brasil, já abateu a relação.

