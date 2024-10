Assembleia: Médico defende zerar recusas para doação de órgãos

O médico Juliano Gasparetto ocupou nesta segunda-feira (14) o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná para reforçar a importância da doação de órgãos e a necessidade de zerar as recusas para a ação. Segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o Paraná possui a menor taxa de recusa familiar para doação do Brasil.

O Estado registrou 27% de recusa durante as entrevistas familiares, enquanto a média nacional foi de 42% no ano. No Mato Grosso, por exemplo é de 78%. Para o profissional, a conscientização pode melhorar ainda mais os números do Estado.

A palestra, proposta pela deputada Márcia Huçulak (PSD), faz parte das ações do Dia Nacional da Doação de Órgão, celebrado em 27 de setembro. A data é voltada para realização de campanhas de conscientização e sensibilização sobre o assunto. “O Paraná realizou nesse primeiro semestre quase 500 transplantes. Os estado do Sul são os maiores transplantadores do Brasil.

Além disso, temos um taxa de sobrevida de 95% em transplante renal, por exemplo. Mas como ultrapassarmos a marca de mil transplantes por ano?”, indagou Juliano Gasparetto.

Para ele, é necessário reforçar a importância de se tornar um doador. “Precisamos romper a barreira da doação, trabalhando com a meta zero de recusas. Por isso, a conscientização é tão importante”, completou ele, que é diretor-executivo do Complexo de Saúde do Grupo Marista, que inclui os hospitais Cajuru e Marcelino Champagnat, possui pós-doutorado pela PUC-PR e MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Já a deputada Márcia Huçulak destacou que o tema é de fundamental para a área, pois representa a oportunidade de salvar vidas. “Este é um tema muito relevante, que traz uma reflexão para a importância da doação de órgãos. Graças a esse trabalho de muitos anos, somos referência e exemplo de qualidade e eficiência nos transplantes. Agradeço a vinda para do doutor Juliano para esclarecer a relevância deste tema. Temos de falar disso para a sociedade”, disse.