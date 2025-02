Assembleia Itinerante promove sessão especial em Cascavel nesta quarta-feira (12)

Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná promove nesta quarta-feira (12), em Cascavel, na região Oeste do estado, mais uma edição do projeto Assembleia Itinerante. Os deputados estaduais participam da 17ª sessão especial de interiorização, que pela primeira vez será realizada no Show Rural Coopavel. Este é uma das principais feiras do agronegócio da América Latina. O evento será às 14 horas, para ouvir sugestões e receber as reivindicações da população. Assim, aproximará o Parlamento estadual dos cidadãos.

Programação

Personalidades de destaque na sociedade e representantes do entidades da cidade e região serão homenageados com diplomas de menção honrosa. Isso ocorrerá em reconhecimento público à contribuição nos mais diversos segmentos.

Ademais, além da solenidade, que contará com a presença de autoridades estaduais e regionais, haverá um espaço do Poder Legislativo no local. Isso permitirá que os visitantes encontrem os parlamentares, apresentem suas demandas e conheçam de perto o dia a dia do Legislativo estadual.

Evento

O Show Rural Coopavel reúne mais de 900 empresas expositoras. A expectativa dos organizadores é superar o recorde da edição anterior, que passou de 390 mil pessoas. Promovido pela Cooperativa Coopavel, o evento pretende atingir um volume de negócios superior ao de 2024, que fechou em R$ 6,1 bilhões. Assim, o evento tem como tema central “Nossa natureza fala mais alto”. Reforça a relação entre o agronegócio e a sustentabilidade. Reafirma o compromisso do setor com a preservação ambiental e a responsabilidades social. O Show Rural vai de 10 a 14 de fevereiro.

Canal direto com o cidadão

A interiorização tem como principal finalidade aprimorar a interlocução da Casa Legislativa com os paranaenses. Além disso, nestes dois anos, o programa criado pela Mesa Executiva já passou por várias cidades. Entre elas estão Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga e Ivaiporã.

Portanto, neste período, o Poder Legislativo recebeu mais de quatro mil sugestões e reivindicações de diversos setores da sociedade. Todas foram lidas, catalogadas e encaminhadas às instâncias competentes.

Ainda, a Assembleia Itinerante percorre feiras e festas em grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Assim, com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.