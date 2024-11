ALEP: Deputado apresenta projeto de lei sobre o uso de dispositivos eletrônicos nas escolas

O deputado estadual Cobra Repórter apresentou, nesta segunda-feira (18), um projeto de lei que modifica a Lei Estadual nº 18.118, de 2014, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos nas salas de aula das escolas públicas e privadas do Paraná. A proposta visa aprimorar a legislação, permitindo o uso pedagógico desses aparelhos e criando exceções para estudantes com necessidades especiais.

Sobre o projeto

Além disso, o projeto amplia a proibição de dispositivos como celulares, tablets e relógios inteligentes, que só poderão ser usados em sala de aula quando expressamente autorizados pela legislação. O objetivo é garantir que o uso desses dispositivos seja restrito a fins pedagógicos ou em casos de necessidades específicas.

“Apresentamos esta proposta considerando as mudanças tecnológicas e os desafios que surgiram ao longo dos anos. A preocupação com o impacto da tecnologia digital na educação é crescente, e é necessário equilibrar suas oportunidades com os desafios do uso inadequado”, explicou o deputado.

Legislação paranaense

Ainda assim, Cobra Repórter também se inspirou em iniciativas de outros estados, como São Paulo, que recentemente aprovou legislação semelhante. Ele destacou a importância de atualizar a legislação paranaense, que já tem mais de uma década, para enfrentar os desafios atuais.