Ainda com vagas abertas Renato Silva ‘segura’ time de Paranhos para 2025

A última “Escola de Governo” da Prefeitura de Cascavel, sob o comando do prefeito Leonaldo Paranhos, espaço criado ainda em 2016, no seu primeiro mandato, serviu como palco para que o prefeito eleito, Renato Silva, ao lado seu vice, Henrique Mecabô, anunciassem mais alguns nomes da sua futura equipe de secretários. Apesar de ter estabelecido para o dia 10 de dezembro a data oficial para fazer os anúncios, Renato antecipou alguns nomes e, ontem, deixou pastas ainda sem comando.

Com Marcia Baldini (Educação), Severino Folador (Casa Civil), Beth Leal (Comunicação) e Coronel Lee (Segurança Pública) confirmados antecipadamente, Renato anunciou novos secretários, mas ainda não completou sua equipe. Pastas estratégicas como Finanças e Saúde, ainda esperam as indicações.

Em discurso rápido antes de passar a palavra para a futura “porta voz” do seu governo, Renato Silva disse que “a casa está em ordem” e é “só ter responsabilidade e comprometimento, que não me faltam para continuar avançando e melhorando”. Silva destacou a juventude do seu vice, Mecabô, para incentivar jovens a se envolverem com a política, numa proposta de inovação. “Política é o ponto mais alto da caridade porque visa o bem comum; se algumas pessoas não fazem é problema delas e que prestem contas às suas consciências, se tiverem”.

Bons resultados

Entre os nomes anunciados ontem, não há nenhuma novidade, com todos os indicados já integrando o atual governo de Paranhos/Renato Silva. A escolha de Renato de manter nomes do atual primeiro escalão de Paranhos “reflete o compromisso com a continuidade dos trabalhos bem-sucedidos”, garantindo “estabilidade dos serviços durante a transição de governo”, num indicativo de que mudanças deverão acontecer após a consolidação do novo governo.

A lista foi divulgada pela vereadora Beth Leal, futura secretária de Comunicação Social, e trouxe como única “novidade” a escolha da servidora municipal Laura Rossi Leite, atual chefe da Casa Civil, que vai comandar a Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania).

Os demais secretários anunciados apenas tiveram a confirmação dos atuais titulares. De acordo com Beth Leal, o restante da equipe será confirmada até o final de dezembro.

“Reinado da hipocrisia”

Para Renato Silva, é preciso quebrar paradigmas e “combater o reinado da hipocrisia”. “A sociedade, de uma forma geral, quer bons políticos e merece porque paga: ninguém trabalha de graça. Mas a maioria não tem tempo, não quer se envolver; quer comprar mais uma fazenda, mais um caminhão, mais um mercado […] depois reclama”.

Secretários confirmados

Vanilce da Silva

Seplag (Secretaria de Planejamento e Gestão)

Édson Zorek

PGM (Procuradoria Geral do Município)

Alcineu Gruber

IPMC (Instituto de Previdência Municipal de Cascavel)

Alcione Tadeu Gomes