Advogados comemoram decisão que revogou a anulação de provas

Brasília – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou uma decisão judicial que anulava parte das provas obtidas contra a Sbaraini Administradora de Capitais (antiga MK Negócios). O processo corre sob segredo de Justiça.

A 6ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) havia aceitado o argumento da empresa de que a Polícia Federal cometeu ilegalidade ao solicitar, sem autorização judicial, o compartilhamento de informações financeiras da companhia junto ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Atendendo a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), o ministro do STF argumentou que o STJ ignorou a jurisprudência do STF sobre o tema. Segundo ele, “a decisão reclamada, ao considerar ilícito o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral”.

O tema é polêmico no STF. A tese da Repercussão Geral e decisões da Primeira Turma do tribunal consideram lícito o compartilhamento desses relatórios sem necessidade de autorização judicial. No entanto, a Segunda Turma já decidiu que essa autorização é obrigatória.

O Caso Sbaraini

Em 28 de novembro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a operação Ouranós, que impactou o centro financeiro da Faria Lima. O caso envolveu a gestora de ativos Titanium Asset, que teve seus três fundos de criptomoedas paralisados.

A principal investigada, no entanto, foi a Sbaraini Administradora de Capitais, de propriedade do empresário cascavelense Eduardo Sbaraini. De acordo com a denúncia, a empresa oferecia retornos mensais de 3% a 5% por meio de arbitragem de criptomoedas. Segundo a PF, a companhia captou mais de R$ 1 bilhão em um esquema que envolveria lavagem de dinheiro e outras fraudes, colapsando após o início da operação policial.

A investigação aponta que o esquema começou em 2018, quando a empresa ainda se chamava MK Negócios. O objetivo principal seria lavar dinheiro, utilizando a Titanium para integrar os valores ao mercado de capitais por meio de fundos regulados.

Os irmãos Claudio Miguel Miksza Filho e Guilherme Bernert Miksza, fundadores da MK Negócios, venderam a empresa em 2021 para Eduardo Sbaraini, que rebatizou a companhia com seu sobrenome. Tanto Sbaraini quanto a Titanium negam qualquer irregularidade e afirmam estar colaborando com as autoridades.