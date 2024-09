Advogado pede explicações e cobra Câmara Municipal sobre patrimônio de Paranhos

Em meio ao cenário político turbulento de Cascavel, o advogado Moacir Wosniak, um ex-aliado do prefeito Leonaldo Paranhos, conversou com a reportagem do jornal O Paraná e apresentou documentos, também levantando questionamentos sobre a ascensão meteórica do patrimônio das empresas do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Wosniak que em outras oportunidades auxiliou o prefeito Paranhos em sua trajetória política, agora questiona Paranhos sobre o que classifica como evolução “inexplicável”. Assista a entrevista completa ao final da matéria.

Segundo o advogado, ele esteve ao lado de Paranhos desde 2009, quando ajudou a arquitetar a ascensão política de Paranhos desde a eleição como deputado estadual em 2010. “Ele me procurou em 2009, nesta mesma sala (da entrevista), dizendo que não teria chance de vencer sem o time que ajudou o ex-prefeito Lísias Tomé”. Segundo ele, relutante no início, acabou aceitando a proposta de Paranhos após meses de insistência.

De acordo com Wosniak, Paranhos se reelegeu em 2014 com expressiva votação, e seu grupo de apoio foi essencial também para sua vitória na disputa pela Prefeitura em 2016. O advogado reconhece que o primeiro mandato de Paranhos como prefeito trouxe resultados positivos, mas tudo mudou drasticamente a partir de 2021. “Ele começou a se afastar das pessoas que o ajudaram a chegar onde está. Montou outro grupo político e a partir dali, comecei a perceber coisas que não me agradavam”, desabafou o causídico, deixando claro que sua relação com o prefeito “azedou”.

“Fora dos padrões”

Wosniak também aponta para o que considera ser um acúmulo de patrimônio “fora dos padrões de qualquer realidade”. Em particular, a criação de uma construtora com a filha de Paranhos, chamada “Vipar” – sigla para Vivian e Paranhos. Segundo o advogado, em junho de 2022, a empresa foi aberta com um capital social modesto de R$ 20 mil. Em fevereiro de 2024, no entanto, o capital social já saltava para alarmantes R$ 4,42 milhões, um crescimento absurdo de 22.000% em 22 meses. “Isso não existe em lugar nenhum do planeta? É uma empresa que teve um crescimento irreal, e o prefeito tem que explicar de onde saiu esse dinheiro”.

Ademais, o aumento patrimonial de Vivian Paranhos, filha do prefeito, parece ser o verdadeiro ponto de inflexão no discurso de Wosniak. A empresária, segundo o advogado figura como sócia de duas empresas: a já citada Vipar e a “Meu Viver Construtora”, ambas com crescimento vertiginoso.

Na mesma linha das afirmações do ex-deputado federal Evandro Roman, Wosniak afirma que a filha de Paranhos, até recentemente dona de um salão de beleza modesto, vendeu o estabelecimento por R$ 100 mil e, em um curto espaço de tempo, já acumulava terrenos e imóveis avaliados em milhões.

Contrato do lixo

O contrato milionário do lixo, que há anos é um tema polêmico em Cascavel, também volta ao centro das atenções. Wosniak, que já foi o autor de ações populares para impedir contratos abusivos na cidade, acusa Paranhos de manter um acordo que vai contra tudo o que pregava anteriormente. “Estamos no oitavo ano de mandato e ele não fez absolutamente nada para resolver a questão do lixo, como tanto prometeu”.