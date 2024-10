Advogado afirma que ata confirma denúncias contra coligação de Renato Silva

Todas as atenções da imprensa e da classe política de Cascavel se voltaram sexta-feira (18) para audiência de instrução marcada pelo juiz eleitoral, Osvaldo Alves da Silva, da 68ª Zona Eleitoral, no contexto da AIJE (Ações de Investigação Judicial Eleitoral), proposta pelo candidato Marcio Pacheco (PP), da coligação “Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo”, ainda no dia 29 de setembro, alegando abuso de poder religioso e político por parte da campanha do, hoje prefeito eleito, Renato Silva (PL).

A ação denuncia que líderes da igreja Assembleia de Deus, em especial o pastor Clemersom Silva, teriam utilizado sua influência dentro da comunidade religiosa para coagir fiéis a apoiarem Renato Silva e Mecabô. De acordo com Moacir Vosniak, representante jurídico do Avante, partido da coligação de Marcio Pacheco, que acompanhou os trabalhos no Fórum Eleitoral, a reunião relatada na ação aconteceu na Igreja Assembleia de Deus do bairro Interlagos, com a presença do prefeito Leonaldo Paranhos e os candidatos Renato Silva e Henrique Mecabô. “Era para ser um encontro religioso entre pastores e na verdade se transformou numa reunião política com a exigência que alguns candidatos fossem os ‘candidatos da igreja’. Isso está nos autos, inclusive juntado pela defesa uma ata da Assembleia de Deus que confirma esses fatos”, disse o advogado.

“Abuso de poder”

Vosniak explicou que reuniões desta natureza são permitidas desde que “não esteja presente o abuso do poder econômico”. De acordo com áudios e vídeos da reunião que acabaram circulando pelas redes sociais, durante a reunião na sede da igreja houve determinação e “pressão” da liderança da igreja para que Renato fosse o candidato oficial da denominação. “Inclusive o pastor [Clemersom] dizendo que aquele que não seguisse a orientação da igreja e que residisse em casa da igreja teria que entregar a chave. […] Aqui estão configurados o abuso do poder econômico, abuso de poder político, principalmente”, detalhou o advogado.

De acordo com Moacir Vosniak, esse tido de situação tem acontecido em todo o Brasil e “chegou a hora do Poder Judiciário e a Justiça Eleitoral darem um basta nesta situação de utilizar as religiões e a fé para compra de votos”.