Vereador é condenado por armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil

Um vereador de Apucarana, no Norte Central do estado, foi condenado a cinco anos, dois meses e três dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Ele havia sido denunciado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Apucarana. Ele foi indiciado por armazenar e compartilhar imagens pornográficas com pessoas com menos de 18 anos.

Conforme a denúncia, os crimes ocorreram entre 15 de julho de 2018 e 30 de novembro de 2020. Nesta data, o telefone celular do réu foi apreendido. A perícia realizada no aparelho constatou a existência de 40 arquivos com vídeos e fotos de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Por pelo menos três vezes, de acordo com a perícia, ele teria compartilhado essas imagens.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, uma vez que respondeu ao processo livre e não teve a prisão decretada.

Fonte: MPPR