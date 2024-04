VEJA: Ao descer do carro, trabalhador é atropelado por motorista bêbado

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Um trabalhador por pouco não perdeu a vida no fim da tarde de quarta-feira, em Nova Santa Rosa. Enquanto trafegava pela Avenida Santo Cristo, o trabalhador identificado como José Eli, 50 anos, morador de Terra Roxa, percebeu uma pane mecânica no veículo utilitário Montava em que dirigia. Ao parar no acostamento, ele desceu do carro e foi violentamente atingido por um Corsa Hatch, conduzido por um motorista embriagado, que evadiu-se do local.

A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar diligência para encontrar o autor do atropelamento. A vítima foi encaminhada de ambulância para o Hospital Bom Pastor, com fraturas na mão e na perna. Após ser avaliado, foi transferido para o hospital de Marechal Cândido Rondon.