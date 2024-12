Suspeito de homicídio no Riviera é preso pela DH

Cascavel - A DH (Delegacia de Homicídios) da Polícia Civil de Cascavel cumpriu na manhã desta terça-feira (31/12) um mandado de prisão contra o suspeito de assassinar Luis Davi Gonçalves. O crime ocorreu no dia 7 de outubro, no Conjunto Riviera, na Região Norte de Cascavel. O indivíduo foi localizado e preso no mesmo bairro.

De acordo com as informações, Luis Davi foi atingido por três disparos, enquanto estava em via pública. Equipes do Siate foram acionadas para prestar socorro, mas ao chegar no local, constataram apenas o óbito. O médico do Siate, André Shcier, informou que os tiros atingiram o tórax da vítima, causando ferimentos fatais.