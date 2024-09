Suspeita de praticar 'rachadinha', vereadora é alvo do Gaeco

Na manhã desta quarta-feira (25), equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Núcleo de Foz do Iguaçu, com apoio de agentes do Gaeco/Cascavel, cumpriram três mandados de busca e apreensão, em razão da suposta prática do crime popularmente conhecido como “rachadinha”.

A investigação tem como alvo uma Vereadora e uma pessoa de seu contato íntimo, ex-Assessor Parlamentar e Policial Federal aposentado, que exigiriam o repasse de parte dos vencimentos dos assessores nomeados para o seu gabinete, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu/PR, bem como de servidor lotado no Poder Executivo Municipal, como pressuposto para permaneceram nos cargos em comissão vinculados à Parlamentar.

As ordens judiciais foram executadas nas residências dos investigados, localizadas na cidade de Foz do Iguaçu, bem como na Câmara de Vereadores local, notadamente no gabinete da vereadora. As medidas buscam o recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos em poder dos investigados, para auxiliar na apuração de investigação que busca desvendar crimes contra a Administração Pública, além de eventual associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Cumpre ressaltar que o pedido de busca e apreensão foi apresentado em 29/01/2024, sendo indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação em 04/03/2024, sendo a citada decisão reformada e as ordens de busca deferidas, em decisão unânime dos integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com publicação do Acórdão na recente data de 17/09/2024 e expedição dos mandados na data de ontem, 24/09/2024.