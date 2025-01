Recorde histórico! PRF apreende 284 toneladas de drogas no Paraná em 2024

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou em 2024 um resultado recorde de apreensão de drogas no Paraná: mais de 284 toneladas de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e crack, foram apreendidas no estado.

O resultado, fruto de uma especialização das atividades da PRF, acompanha a tendência de crescimento de apreensões nos últimos anos. O recorde histórico até então era o de 2023, quando 195 toneladas de drogas foram retiradas de circulação no Paraná.

A droga que lidera a quantidade de apreensões da PRF é a maconha, com mais de 280 toneladas apreendidas, seguida pela cocaína, com 3,6 toneladas. Os quantitativos representam um aumento de 46% e 34%, respectivamente, no comparativo com o ano anterior.

Representatividade no Estado

A PRF é responsável por 57% do volume total de drogas apreendidas no Paraná. Considera-se as apreensões de janeiro a novembro de todas as forças de segurança que atuam no estado. Os dados estão disponíveis no painel estatístico do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Das 444 toneladas de drogas apreendidas no período, 257 foram de apreensões da PRF.

Especialização e riscos

As apreensões de drogas nas rodovias do Paraná exigem um trabalho altamente especializado para identificação de suspeitos e localização de drogas ocultas em veículos, além de um extenso trabalho logístico nas grandes apreensões, para proteção do material apreendido e destinação para a polícia judiciária. Outro fator de risco frequente são as fugas em alta velocidade, prática dos criminosos que leva risco à vida dos policiais e de terceiros. O aumento no volume de apreensões também resulta em aumento na quantidade de traficantes presos. O número de detidos saltou 23%, passando de 576, em 2023, para 711 pessoas. Destes presos, mais de 85% são do sexo masculino.

Inteligência policial

O trabalho de inteligência exerce um papel crucial para o resultado expressivo de apreensões. A utilização de ferramentas especializadas, somada ao cruzamento de informações trocadas com outros órgãos de segurança pública, orienta o trabalho policial para abordagens mais assertivas, aumentando exponencialmente as probabilidades de localização de atividades criminosas. Das 280 toneladas de maconha apreendidas, pelo menos 203 foram consequência do trabalho de inteligência policial, ou seja, 73% do total. Nas apreensões de cocaína, a participação é ainda mais expressiva: 88% da quantidade apreendida é resultado de orientações de inteligência.