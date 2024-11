PRF prende casal de jovens que transportava maconha e arma em Céu Azul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 145,6 quilos de maconha e uma arma na noite deste ontem (3), em Céu Azul, no Oeste do Paraná. Um casal de jovens foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico e posse irregular de arma. Eles estariam levando a droga para o interior de Santa Catarina.

Às 23h57 de ontem, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de um Chevrolet Celta. No carro estavam um homem e uma mulher, ambos com 19 anos de idade. Durante a fiscalização, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no interior do veículo e no porta-malas, pesando um total de 145,6 quilos da droga.

Os dois informaram que haviam recebido o veículo carregado com a droga em Foz do Iguaçu e o levariam para Chapecó. Debaixo do banco da passageira, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com uma munição já utilizada. Na revista pessoal da mulher, uma policial que fazia parte da equipe encontrou duas munições intactas. O casal não informou a origem da arma.