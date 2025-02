PRF localiza "fujões" após acidente com morte na BR-369

PARANÁ Polícia apreende submetralhadora com suspeitos de tentativas de homicídios

Corbélia - Uma submetralhadora artesanal foi apreendida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) ontem, domingo (9), no Litoral do Estado. A prisão e a apreensão da arma foram feitas por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) em Paranaguá após acompanhamento de dois suspeitos da tentativas de homicídios cometidos na madrugada do mesmo dia em […]