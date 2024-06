PRF apreende quase 3,5 toneladas de drogas na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na madrugada de hoje (10), uma grande apreensão de drogas, transportadas em um veículo de carga, com placas de Santa Catarina. A ação aconteceu na BR-277, no município de Ibema.

O motorista, ao ser abordado, não soube informar o motivo da viagem, o que levantou suspeita dos policiais.

Ao realizar a busca no compartimento de cargas, os Policiais Rodoviários Federais localizaram vários fardos de maconha. Ainda, durante as buscas, foram encontrados vários tabletes de cocaína e crack no interior da cabine do caminhão, escondidos embaixo da cama do veículo.

O motorista afirmou que transportaria a droga de Cascavel para Florianópolis-SC. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidas quase 3,5 toneladas de drogas, sendo:

Maconha: 3107,4 kg

Capulho: 136,2 kg

Crack: 111,2 kg

Cocaína: 106,5 kg

