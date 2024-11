PRF apreende quase 20 toneladas de maconha e realiza a maior apreensão do sul do Brasil em 2024

PRF apreendeu, na manhã de ontem (7), em Iguaraçu, 19,5 toneladas de maconha.

A PRF conseguiu localizar, por meio de um trabalho de inteligência e equipes operacionais, na rodovia PR-218, uma carreta bitrem que estaria com indicativo de transporte de drogas. Durante a fiscalização, o condutor, de 34 anos, disse aos policiais que a carreta estava vazia. Em seguida, foi percebido um forte odor característico de maconha e em buscas no compartimento de carga, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram, após pesagem, 19,5 toneladas.

O motorista informou que buscou a droga em Ponta Porã, levaria até Curitiba, recebendo valores pelo transporte.

Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido juntamente com a droga para a Delegacia da Polícia Civil de Astorga. A droga foi imediatamente incinerada, haja vista a quantidade expressiva apreendida. A incineração contou com o apoio do 30° Batalhão do Exército de Apucarana e com a Polícia Civil de Astorga.