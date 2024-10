PRF apreende cerca de 160 garrafas de vinho contrabandeadas na BR-277

Na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 8 horas, policiais rodoviários federais interceptaram um veículo com mercadoria irregular na BR-277, no município de Guarapuava, Paraná. A abordagem ocorreu após o condutor de uma Tucson prata, com placas de Foz do Iguaçu, não respeitar uma ordem de parada.

Inspeção revela transporte irregular de vinho

Durante a inspeção no veículo, os policiais encontraram diversas caixas de vinho no porta-malas e no banco traseiro. Ao todo, foram contabilizadas cerca de 160 garrafas.

O condutor, um homem de 38 anos, afirmou que estava transportando a mercadoria de Foz do Iguaçu, Paraná, para Blumenau, Santa Catarina. Segundo ele, o vinho seria levado ao destino sem o devido pagamento dos impostos exigidos.