Policiais recuperam carro furtado e dono vai até a PRF para agradecer

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo na última quinta-feira em Foz do Iguaçu. O carro pertencia a um homem que estava no Hospital Municipal no momento que teve o veículo furtado. Depois de receber seu carro de volta, ele foi até a unidade da PRF para agradecer à equipe responsável por recuperar o veículo.

A ação policial aconteceu por volta das 19h de quinta-feira, no quilômetro 730 da BR-277, na entrada da Ponte Internacional da Amizade que liga Foz do Iguaçu a Ciudad del Este no Paraguai. A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada ao motorista de um Volkswagen Gol. No momento da abordagem, o motorista estava muito nervoso e não soube responder as perguntas dos policiais com precisão.

Ele informou que o carro seria de um amigo, mas não apresentou nenhuma identificação ou carteira de habilitação. Ao ser encaminhado para o registro da ocorrência, ele confessou que o carro era furtado e que ele havia pegado o veículo no estacionamento no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Disse ainda que receberia um valor em dinheiro para levar o veículo até o Paraguai, configurando o crime de receptação. Além disso o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Assim, encaminhou-se a ocorrência para a Polícia Civil em Foz do Iguaçu.