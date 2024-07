Polícia prende três pessoas e apreende nove armas em operação no Oeste

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu três pessoas em flagrante e apreendeu nove armas de fogo durante uma operação em Alto Piquiri e Palotina, no Oeste do Estado. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (9).

Ao todo, 24 policiais participaram da operação, que teve como objetivo combater comércio ilegal de arma de fogo.

“Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão que são decorrentes de uma investigação que apurava a venda e troca de armamentos nas duas cidades”. Delegado da PCPR, Izaias Cordeiro.

Nos locais, os policiais localizaram uma pistola calibre 380, quatro revólveres nos calibres 22, 32 e 38 e quatro espingardas nos calibres 22, 32 e 36. Também foram apreendidas 134 munições, cinco celulares e R$ 4.956.

Três pessoas foram presas em flagrante delito pelos crimes de posse ilegal e comércio ilegal de arma de fogo. Elas foram encaminhadas ao sistema penitenciário.

Fonte: PCPR