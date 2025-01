Polícia prende suspeito de ameaçar e manter vítimas em cárcere privado em Cascavel

POLICIAL

Mulher é executada com tiro na cabeça no sofá da sua casa no Bairro Cascavel Velho

Cascavel - Na manhã desta terça-feira (14), uma mulher de 27 anos foi executada com um tiro na cabeça, dentro de sua própria residência, localizada na Rua Munique, no bairro Cascavel Velho. De acordo com informações colhidas no local, a vítima foi encontrada sentada no sofá de sua casa, já sem vida. O disparo atingiu […]