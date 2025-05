Polícia prende homem em flagrante por apologia ao nazismo no Paraná

POLICIAL

Em iniciativa inédita, PCPR devolverá 160 celulares recuperados em Cascavel

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) devolverá 160 celulares que foram furtados ou roubados em Cascavel, no Oeste do Estado. Um evento reunirá as vítimas para a restituição dos aparelhos nesta segunda-feira (5), às 19h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. A iniciativa, inédita no Paraná, faz parte do Projeto Recuperacel. 2023 […]