Polícia prende homem condenado por roubo e estupro em Cascavel

PRF apreende carga de cigarros avaliada em quase 1 milhão de reais

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na madrugada de hoje (11), 32 mil maços de Gudang, cigarros com alto valor agregado. A apreensão ocorreu no município de Toledo/PR. Após receber ordem de parada de uma equipe do Núcleo de Operações Especiais de Fronteira, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga. Durante a perseguição, o […]