Polícia Penal de Cascavel recebe novas viaturas para reforçar a segurança

A Polícia Penal do Paraná (PPPR), por meio da Direção Regional de Cascavel e da Casa Civil, receberá na próxima quinta-feira (06/06/2024) 22 viaturas do Governo do Estado do Paraná.

A ampliação da frota representa mais segurança nas unidades da PPPR, no Oeste do Paraná. Atualmente, 37.745 pessoas privadas de liberdade (PPLs) são custodiadas nas penitenciárias e cadeias públicas de todo o Estado.

O investimento ultrapassa os R$ 36 milhões e contempla, além das viaturas, a aquisição de 1.400 coletes balísticos para todos os policiais penais do Paraná.

Ao todo, serão entregues pelo Governo, 225 novos veículos para a PPPR. Entre os modelos, estão 70 automóveis hatch, 15 sedans, 30 furgões, 100 caminhonetes modelo S-10 e 10 caminhonetes modelo Trailblazer.

Na 8ª Regional Administrativa (Cascavel), as viaturas atenderão às demandas das unidades de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Corbélia, Quedas do Iguaçu e Campina da Lagoa.

Fonte: Assessoria